Üzüntüden depresyona girmiş

Eşinin kendisini genç bir kadınla aldattığını iddia eden Feryal Gülman 200 milyon TL tazminat, aylık 200 bin TL nafaka, Bebek’te birlikte oturdukları villayı istemişti. Kemal Gülman ise Feryal Gülman’ın bu süreçte kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 500 bin TL’lik karşı dava açmıştı. Mahkeme çifti 2015’te boşamış ancak nafaka ve tazminat taleplerini reddetmişti. Bunun üzerine dava, Yargıtay’a taşınmıştı.

'BİZİ ÇETECİLİKLE SUÇLADI'

Damadı Ralfi Benbasat ile oğlu Polat Gülman, Kemal Gülman için tanıklık yaptı. Damat Benbasat “Feryal Gülman dava açtıktan sonra Kemal Gülman’ı eve almadı.

Kemal Bey 1.5 yıl oğlu Polat’ın evinde yaşadı. Üzüntüden depresyona girdi” dedi. Polat Gülman ise “Feryal Gülman babamın itibarını zedelemek için açıklamalar yaptı. Bizi evden tabloları çıkarmakla, evrakta sahtecilik yapmak ve çete kurmakla suçladı” iddiasında bulundu. Mahkeme davayı, Feryal Gülman’ın tanıklarının dinlenmesi için erteledi.

'KONUŞURSAM TÜRKİYE'DE DURAMAZ'

Kemal Gülman 2015’te yaptığı bir açıklamada “Feryal Hanım menopozda bir kadın. Ne yapacak bundan sonra? Paranız olsa menopozda bir kadın mı alırsınız yoksa 25’inde manken gibi birini mi?” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Ardından “Bu kadının benden aldığı tüm mallar haram. Sanki yalıyı o mu kazanıp aldı?” demişti. Feryal Gülman ise eski eşine şöyle karşılık vermişti: “Bana ihanet eden, bir genç kızla zina ederken yakaladığım kişi kalkmış beni mi suçluyor? Konuşursam Türkiye’de duramaz. Çirkin şeyler yaşanır. Susarsa kendisi için iyi olur.”

MÜGE DAĞISTANLI/ POSTA