Türkiye Vahşet! Telefonu açmadığı için eşini bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Telefonu açmadığı için eşini bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Vahşet! Telefonu açmadığı için eşini bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay Malatya'da yaşandı. Selma Ö. (41), cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

27 Temmuz 2021, Salı 20:45 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü, cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı. Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taha AYHAN/MALATYA(DHA)

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