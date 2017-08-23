Vahşi güç: Siyah gözler

İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markasıdikkat çeken siyah gözlerle güzellik dünyasına meydan okuyor.KIKO Milano’nun siyah eyeliner, göz kalemi ve maskaralarıyla bu sene göz kamaştırmaya hazır olun.