Cinsel terapi ve kegel egzersizleri ile Vajinismus tedavisi

Vajinal kasların istemsiz olarak sıkılması anlamına gelen Vajinismus tedavi edilebilir bir hastalıktır. Vajinismus sorunu yaşayan bir hasta genellikle vajinal kaslarının kasılmalarını kontrol edemez veya durduramaz. Cinsel tedavi merkezlerine en sık başvuru sebebi vajinismustur.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin Vajinusmusun Türkiye’de görülme sıklığına dikkat çekerek tüm kadınlar içinde Türkiye’de görülme oranının yüzde 15 olduğunu söyledi. Dr. Nihal Çetin Vajinusmus sorununun sebeplerini anlattı.

Vajinismus Türkiye’de sık görülüyor

Ülkemizde batı ülkelerinden çok daha fazla görülme sebebi :

- Cinsel eğitimin olmaması

- Tutucu değer yargıları

- Kadınların cinsel organını tanımamaları

- Bekaret kavramına abartılı önem verilmesi sayılabilir.

“Kadını çaresiz bırakan bir bozukluktur”

Genital bölge vajina girişindeki kasların istemsiz kasılması sonucu cinsel birleşmenin olmaması ya da oldukça ağrılı olmasıdır. Bu kasılmaya tüm bedende kasılma, bacakların kapanması, korku ve kaçınma tepkisi sıklıkla eşlik eder. Vajina girişindeki kasılma sadece cinsel birleşme ile sınırlı kalmaz parmak, tampon ve jinekolojik muayene sırasında da kasılma gözlemlenir. Kadın kaslar üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını düşündüğü için kadını çaresiz bırakan bir bozukluktur. Vajinismusun görülmesinde sıklıkla çevre, cinsel travmalar ve dinsel muhafazakarlık rol oynar.

Vajinismusta Kegel Egzersizleri yapın

Kadında eksiklik hissi erkekte istenmemeye bağlı kırgınlık ve ereksiyon güçlüğü ortaya çıkabilir.

Öncelikle hastalarımız kadın genital sistem anatomisi ve cinsellik fizyolojisi konusunda detaylı bilgilendirilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri önerilir. Kegel egzersizleri uygulanabilir. Vajina parmak veya vajinal dilatatörler ile vajina genişletilmeye çalışılabilir. Cinsel terapi tedavinin önemli bir basamağıdır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr