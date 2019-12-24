Vajinismuslu kadın ilk cinsel deneyimini anlattı

Isley Lynn, BBC Newsbeat'a şunları söyledi : "İlk tamponumu 10 yaşında denedim. Çok zorlayıcıydı; bir deliğim olduğunu sanıyordum ancak tamponu takmaya çalışırken uzun süre zorlandım ve hiç deliğim yokmuş gibi hissettim.

Lynn, ilk cinsel deneyiminden bahsederken, "yürek parçalayıcı" dedi ve ekledi: "Benim hatam olmayan bir şey için kendimi suçlu hissettim."

Isley Lynn, vajinismusu "Çoğu zaman vücudun kontrolünde olmayan bir hastalığı taşıyan organ” olarak tanımlıyor. Bu rahatsız, böylesi bir vajinaya sahip olan kadınlar için sinir bozucu olabilir ve karşı cins ile olan ilişkileri olumsuz yönde tetikleyebilir.

Ayrıca Lynn, cinsel birliktelik sırasında karşı tarafın kendisini sevmediğini ve ilişkiye görmeye "korktuğunu" söyledi.

Isley, günümüz gençlerine sıkça vajinismus tanısı konulduğunu öğrendi ve kendisinde de olan bu sorunu çözmek için tedavi gördü.

Fizyoterapinin yanı sıra vajinal eğitmenler tarafından tedavi edildi; böylece kasları gevşeyerek yavaş yavaş genişledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Örgütü, vajinismus için psikoseksüel terapi, pelvik taban egzersizleri ve hassas odaklanma, ayrıca cinsel dürtüyü artırmaya yardımcı olan egzersizler öneriyor.

Her ne kadar 2017 yılında yapılan bir araştırma, her 10 kadından birinin bu hastalığa sahip olduğunu öne sürüyorsa da, dünya çapında kaç kadının vajinismus rahatsızlığına sahip olduğunu tahmin etmek zor.

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