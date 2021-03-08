Vaka sayılarının son dönemde yükselişte olduğu Tokat'ta, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi tedbir amacıyla Covid-19 testi yaptırdı. Eroğlu'nun test sonucu pozitif çıktı.

Başkan Eroğlu sosyal medya hesabından durumu ile ilgili bilgi vererek tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirtti. Başkan Eroğlu mesajında, "Değerli hemşerilerim. Önümüzdeki günlerde Ankara’da yapacağımız ziyaretler öncesi zorunlu olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

DHA



