Türkiye Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Türkiye

Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti. İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında korona virüs vakaları görülmesi nedeniyle çalışanlar da 14 gün süre ile karantina altına alındı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 22:50 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkemizde görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararların sıkı bir şekilde uygulanan Kula’da, ilk vaka 95 günlük süre sonunda görülmüştü. İlk pozitif vakanın görülmesinin ardından başlatılan filyasyon çalışmaları ile salgının yayılımı önlenmiş, pozitif vakalar ve bunlarla temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlar 14 günlük süre ile karantinaya alınmış ve salgının yayılımı önlenmişti.

14 gün ara verildi

Son günlerde ilçe genelinde artan pozitif vakalar ile ilgili de gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak bir tekstil fabrikasında çıkan ve gün geçtikçe artan vaka sayılarının ardından salgının yayılımı önlemek amacıyla önemli kararlar alındı. Alınan kararlar gereğince vaka sayısının arttığı fabrikanın çalışmasına 14 günlük süre ile ara verilmesine karar verilirken, filyasyon ekiplerinin çalışmaları ile fabrikada çalışan personellerin 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi.


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İHA

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