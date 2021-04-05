Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı
Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
05 Nisan 2021, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Akçadağ’ın Derinboğaz Mahallesi’nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.
MALATYA (DHA)
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