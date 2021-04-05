Türkiye Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı

Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Vaka sayısı artınca mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Akçadağ’ın Derinboğaz Mahallesi’nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.

MALATYA (DHA)

İlgili Haberler
5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yüzde 50 meselesi
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Hakan Çelik
Teknolojik ve dinamik
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı