Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

Bildiğiniz gibi 6 Eylül'de eğitim öğretim başlamış olmakla beraber aslında 1 Eylül itibarıyla başladı. Tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 6 Ağustos'tan itibaren tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile birlikte herhangi bir vaka olması durumunda nelere uyulması gerekiyor, prosedürleri belirledik. Süreci başladık.

NE KADAR SINIF KAPATILIP AÇILDI?

Bu sistem çalışırken mutlaka problemler olacak. O süreçte sınıflar ara verdi ve daha sonra sisteme dahil oldu. Bir okuldaki aşılı çalışanları, PCR yaptırması gerekenleri kapatılan sınıf ve okul sayısını elektronik sistemle izliyoruz. Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPATILIR MI?

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor.

Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.