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Ekonomi VakıfBank'tan 6.6 milyarlık yeni kaynak

VakıfBank'tan 6.6 milyarlık yeni kaynak

Ekonomi

VakıfBank'tan 6.6 milyarlık yeni kaynak

VakıfBank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589.5 milyon Euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar (yaklaşık 6.6 milyar lira) tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor + yüzde 2.25, Euro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor + yüzde 2.00 seviyesinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Salgının ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir” dedi.


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