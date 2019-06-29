Ozornwafor, Galatasaray'a transferinin açıklanmasının ardından futbol kariyeri ve hangi takımda oynadığı internette merak edilmeye başlandı. Peki, Valentine Ozornwafor kimdir? İşte Valentine James Ozornwafor ile ilgili bilgiler…

VALENTİNE JAMES OZORNWAFOR KİMDİR?

Ozornwafor ya da tam adıyla Valentine James Ozornwafor 1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. 2018 yılında ülkesinin takımı Enyimba Aba'da forma giymeye başlayan Ozornwafor, Nijerya U20 takımında da forma giyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyuncu, Nijerya 20 yaş altı millî futbol takımı ve Nijerya 23 yaş altı millî futbol takımı kadrolarında forma giydi. Polonya'da düzenlenen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2019 CAF 20 Yaş Altı Afrika Kupası turnuvalarında boy gösterdi.

Galatasaray'ın transfer hedeflerine giren Ozornwafor, yeni sezonda 300 bin euro bedelle Sarı Kırmızılı formayı taşıyacak.

Sol ayağına hakim olan 1,94 boyundaki Ozornwafor, stoper mevkisinde forma giyiyor.



