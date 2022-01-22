Türkiye Vali Masatlı’dan ayağı kesilen futbolcu Eren’e moral ziyareti

Vali Masatlı’dan ayağı kesilen futbolcu Eren’e moral ziyareti

Türkiye

Vali Masatlı’dan ayağı kesilen futbolcu Eren’e moral ziyareti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, lokomotif çarpması sonucu ayağı kesilen genç futbolcu Eren Bulut’a moral ziyaretinde bulundu.

22 Ocak 2022, Cumartesi 20:18 Son Güncelleme:
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14 Ocak’ta Amasya Tren Garı yakınında rayların bulunduğu alandan karşıya geçmeye çalışırken yaşanan talihsiz kaza sonrası Samsun’daki hastanede ameliyat edilerek sağ ayağı kesilen 15 yaşındaki Eren Bulut, tedavisi sonrası memleketine döndü.

Evinde istirahat eden Bulut ile görüşüp durumu hakkında bilgi alan Vali Masatlı, çok sevdiği futboldan kopmak istemediğini belirten gence şifalar diledi.

Amasya İl Özel İdaresi Spor Kulübü antrenörü Levent Hırçın, sporcusuna moral veren Masatlı’ya teşekkür etti.

İHA

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