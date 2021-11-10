Türkiye Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti

Türkiye

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odayı ziyaret etti.

10 Kasım 2021, Çarşamba 12:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü anma programının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Burada Atatürk'ün hayatını kaybettiği odayı ziyaret eden Yerlikaya, İmamoğlu ve Yeni yatağına çiçek bıraktı.



DHA

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