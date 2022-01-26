Vali Yerlikaya duyurdu! 'Acilen çekilmesi gerekiyor'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadımköy ve Arnavutköy'de park edilmiş kamyon ve TIR'ların araç sürücülerine çağrıda bulundu. Yerlikaya açıklamasında, 'Araçların çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir' dedi.
26 Ocak 2022, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sürücülere çağrıda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR! Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1486287527698997250
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