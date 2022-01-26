Vali Yerlikaya duyurdu! 'Acilen çekilmesi gerekiyor'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sürücülere çağrıda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR! Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." dedi.











