Türkiye Vali Yerlikaya İstanbul'daki yasağı hatırlattı: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokurye...

Vali Yerlikaya İstanbul'daki yasağı hatırlattı: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokurye...

Türkiye

Vali Yerlikaya İstanbul'daki yasağı hatırlattı: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokurye...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının devam ettiğini açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, buzlanma ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiği için motosiklet, scooter, motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü belirtti.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

“Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir.”

İSTANBUL (İHA)

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