Türkiye Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Türkiye

Valilik açıkladı! İdari izinli sayılacaklar

Malatya ve Afyonkarahisar'da kar nedeniyle, kronik ağır hastalığı olan memurlar idari izinli sayılacak.

26 Ocak 2022, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu personelleri 27-28 Ocak 2022 Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava şartları nedeniyle, İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve malul gazi olan memurlar 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İHA

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