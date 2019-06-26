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Valilik İBB Başkanlığı için görev devir teslim tarihini açıkladı

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yarın görevi devralacağı bildirdi.

26 Haziran 2019, Çarşamba 13:44 Son Güncelleme:
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Valilik İBB Başkanlığı için görev devir teslim tarihini açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

31 Mart seçimlerinden sonra mazbatanın iptal edilmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yürütüyordu. AA



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