Valilik İBB Başkanlığı için görev devir teslim tarihini açıkladı İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun yarın görevi devralacağı bildirdi.