Türkiye Valilik nedenini açıkladı! Akyatan Lagünü’nün girişi kapatıldı

Valilik nedenini açıkladı! Akyatan Lagünü’nün girişi kapatıldı

Türkiye

Valilik nedenini açıkladı! Akyatan Lagünü’nün girişi kapatıldı

Adana Valiliği, Karataş ilçesinde deniz kirliliğine neden olan atıkların kimyasal olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

26 Mart 2021, Cuma 19:38 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, dün Karataş ilçesi Harb-İş Sahili’nde saat 15.00 sıralarında deniz kirliliği yaşandığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği, gerekli araştırma ve incelemenin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesince analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir."

VALİLİK AÇIKLAMASI

Adana Valiliği, Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde yapılan inceleme ve araştırmalarda ortaya çıkan görünümün organik kirlilik olduğunu kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Karataş ilçesi Harb-İş sahilinde meydana gelen deniz kirliliğine dair Valiliğimizce yapılan 25.03.2021 tarihli basın açıklamasında, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılacağı bildirilmişti. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesi’nce analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir."

DHA

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