Türkiye Valilik sürücüleri uyardı: Kar yağışı etkili oluyor

Valilik sürücüleri uyardı: Kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

Valilik sürücüleri uyardı: Kar yağışı etkili oluyor

Bingöl-Elazığ Karayolu'nda yer yer kar yağışı ve sağanak etkili olurken, bazı noktalarda ise yoğun sis etkisini gösterdi. Yağış, kar ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, yola düşen kaya parçaları bir TIR'da maddi oluşturdu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 22:05 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl’de kar ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Yer yer yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışının ardından Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Bingöl-Elazığ Karayolu Kuruca mevkiinde sis de etkisini gösterirken, görüş mesafesi sıfıra kadar indi. Zorlu hava koşullarında sürücüler zor anlar yaşadı.

"Kaya parçaları yola düştü"

Bingöl-Elazığ karayolunun 15’inci kilometresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kaya parçaları yola düştü. Yola düşen kaya parçalarına çarpan bir TIR maddi hasar meydana gelirken, şimşekler de geceyi aydınlattı.

"Valilik sürücüleri uyardı"

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu 0-5 kilometreleri arasında devam eden kar yağışına karayolları ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL (İHA)

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