Türkiye Valilik uyardı! Sağanak yağış bekleniyor, dikkatli olun

Valilik uyardı! Sağanak yağış bekleniyor, dikkatli olun

Türkiye

Valilik uyardı! Sağanak yağış bekleniyor, dikkatli olun

Bursa Valiliği, sağanak yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
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Bursa Valiliğince yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Eylül 2021 Cuma günü ilk saatlerden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Abdulselam UĞUR/BURSA(DHA)

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