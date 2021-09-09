Valilik uyardı! Sağanak yağış bekleniyor, dikkatli olun

Bursa Valiliğince yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Eylül 2021 Cuma günü ilk saatlerden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Abdulselam UĞUR/BURSA(DHA)