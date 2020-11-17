Türkiye Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı

Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı

Türkiye

Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı

Bursa Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

17 Kasım 2020, Salı 17:51 Son Güncelleme:
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Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.11.2020 günü itibariyle bölgemizde kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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