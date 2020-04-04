Valorant, Türkçe dil desteği ile gelecek

Riot’un Overwatch ve CS:GO karması oyunu olacak Valorant, şimdiye kadar Alpha aşamasında olduğundan hiçbir oyuncuya sunulmamıştı. Oyun, yapılan açıklamaya göre 7 Nisan’da kapalı betaya çıkıyor.





Aynı zamanda Valorant’ın Türkçe seslendirmeye sahip olacağı da açıklandı. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.

Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:

Breach - Umut Tabak

Cypher - Selim Yeğin

Sova - Murat Aydın

Viper - Hümay Güldağ

Phoenix - Onur Kırış

Brimstone - Itri Koşar

Sage - Damla Özüduru

Jett - Berrak Kuş

Omen - Levent Yıldız

Dış Ses - Merih Tangün





Beta başlangıç sürecinde bölge bölge açılacak. İlk bölgeler içinde Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.



