Valorant, Türkçe dil desteği ile gelecek
Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu Valorant, , Türkçe metin ve seslendirme seçeneği ile geliyor.
04 Nisan 2020, Cumartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Riot’un Overwatch ve CS:GO karması oyunu olacak Valorant, şimdiye kadar Alpha aşamasında olduğundan hiçbir oyuncuya sunulmamıştı. Oyun, yapılan açıklamaya göre 7 Nisan’da kapalı betaya çıkıyor.
https://twitter.com/VALORANTtr/status/1246129808779640833
Aynı zamanda Valorant’ın Türkçe seslendirmeye sahip olacağı da açıklandı. Oyundaki karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Oyun içi 13 bin kelime metin, 25 bin oyun dışı metin ve 14 bin kelime seslendirme çevirisi yapıldı. Bu sayıların daha da aratacağı ifade edildi.
Karakterleri seslendiren ses sanatçıları şu şekilde:
Breach - Umut Tabak
Cypher - Selim Yeğin
Sova - Murat Aydın
Viper - Hümay Güldağ
Phoenix - Onur Kırış
Brimstone - Itri Koşar
Sage - Damla Özüduru
Jett - Berrak Kuş
Omen - Levent Yıldız
Dış Ses - Merih Tangün
Beta başlangıç sürecinde bölge bölge açılacak. İlk bölgeler içinde Kanada, Avrupa, Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.