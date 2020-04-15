Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu Valorant, Twitch üzerinde tek günde 1.7 milyon eş zamanlı seyirciye ulaşmış ve bir günde 34 milyon saat izlenme süresiyle Twitch rekorunu kırmıştı. Şimdiyse oyunda bir açık keşfedildi.

CS: GO'ya göre çok daha detaylı karakterlere sahip olan Valorant'ta her karakterin kendine özel birkaç gücü bulunuyor. Cypher da onlardan biri. Cypher'ın casus kamera özelliği duvara yerleştirilip üzerine silah fırlatıldığında kamera, silahı tutuyor. Daha sonra kameraya uzaktan erişim sağlayan Cypher, herkesi öldürüyor.





Hileyle kamera ve silah birleşiyor. Üstüne üstlük, silahın mermisi sınırsız hâle gelip tekrar şarjör doldurmaya da gerek kalmıyor.

Valorant'ın geliştiricisi Riot Games, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.











