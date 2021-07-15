Van Erciş'te temmuz ayında kar yağdı
Van Erciş'te temmuz ayında kar yağdı. Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu. İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti.
15 Temmuz 2021, Perşembe 16:47 Son Güncelleme:
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İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı. Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu. İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti.
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
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