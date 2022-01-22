Türkiye Van Gölü'nün yüzeyi dondu! Soğuk hava etkili oluyor...

Van Gölü'nün yüzeyi dondu! Soğuk hava etkili oluyor...

Türkiye

Van Gölü'nün yüzeyi dondu! Soğuk hava etkili oluyor...

Van'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava dolayısıyla Van Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

22 Ocak 2022, Cumartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının gece eksi 25, gündüz ise eksi 15 dereceye kadar düştüğü Muradiye ilçesinde Ovapınar Mahallesi'ndeki Van Gölü kıyıları buz tuttu.



Ovapınar Mahallesi sakinlerinden Selahattin Koç ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, “Önceden böyle buz tutmazdı. Kar birkaç günde erirdi.

Şimdi ise yaklaşık 1 aydır havalar çok soğuk olduğu için kar erimiyor. Bugüne kadar hiç bu kadar buz olmamıştı“ dedi.

İHA


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