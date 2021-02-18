Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alınacaktır.



