Türkiye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Türkiye

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 sürekli işçi alımı yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversite Rektörlüğü yaptığı açıklamada 50 sürekli işçi alacağını duyurdu.

18 Şubat 2021, Perşembe 17:58 Son Güncelleme:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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