Kanada ile Çin arasında gerilime neden olan Huawei yöneticisi Vancou'nun ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi. Kanada’nın Vancouver kentindeki British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde başlayan duruşmalar serisinin cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Duruşmalar sonunda Vancou’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine, British Columbia Yüksek Mahkemesi Hakimi Heather Holmes karar verecek. Vancou'nun ABD'ye iadesine karar verilmesi halinde bu konunun ABD ile Çin arasında yeni bir soruna dönüşeceği belirtiliyor.

Kanada-Çin Özel Komitesi toplandı

Öte yandan Kanada ile Çin arasında son 1 yıldır artan sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin ele alınacağı Kanada-Çin Özel Komitesi, Kanada’nın başkenti Ottawa’da toplandı.

Kanada-Çin Özel Komite toplantısının, Vancou’nun mahkemesi ile aynı gün çalışmalarına başlaması, Kanada basınında değişik yorumlara neden oldu.

Varılan mutabakatla, iki ülke parlamenterlerinden kurulan komiteye, lüzumu halinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ve Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton da katılacak.

Komiteye Çin kanadından kimlerin katıldığı bildirilmezken, çalışmalarına gün boyu devam edecek olan komitenin, çalışma süresinin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Şartlı serbest bırakılmıştı

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou, 10 milyon Kanada doları karşılığında şartlı serbest bırakılmıştı.

Wanzhou elektronik kelepçe ile takip edileceği de belirtilmişti Huawei'nin ev hapsi alan CFO'su, Kanada'daki evinden duruşmaya giderken, elektronik kelepçe ile görüntülendi.

İki ülke arasında kriz, Huawei CFO’sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou’nun, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda Meksika’ya uçmak üzere iken tutuklanmasıyla başlamıştı. Vancouver’da 3 gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng’ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin de 2 Kanadalıyı tutuklayarak misillemede bulunmuştu

Mıng’ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor’u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

Çin ayrıca Kanada’dan kanola bitkisi alımı ile et ithalatını da aynı gerekçeyle durdurmuştu.





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AA