Van’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 14.09 Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KENT MERKEZİNDE HAFİF ŞEKİLDE HİSSEDİLDİ

9.50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van kent merkezinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

DHA