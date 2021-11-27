Türkiye Van'da art arda depremler

Van'da art arda depremler

Türkiye

Van'da art arda depremler

VAN’ın Tuşba ilçesinde, Ricter ölçeğine göre, 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde 11 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Sarsıntı, yakın ilçelerden de hissedildi.

27 Kasım 2021, Cumartesi 22:44 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31’de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Birinci deprem yerin 15.75 kilometre, ikinci deprem ise 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelirken, depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğünün 3.5 olduğunu bildirdi.

DHA

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