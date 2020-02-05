Van Bahçesaray'daki çığ faciasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. AFAD, faciada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.









Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

Vali Bilmez: 21 kişi hayatını kaybetti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni bir çığ tehlikesi olabileceğini düşünerek arama kurtarma timlerimizi çektik ve iki vatandaşımızın aranması konusunda sabah yapacağımız konusunda ortak karar aldık. Sabah 07.00 itibariyle yeniden arama kurtarma çalışmaları katıldı. Arama kurtarma timlerimiz, gönüllü korucularımız; orada herhangi bir araçla arama kurtarma mümkün değil. Ve ardından arama başladı ama 12.00 - 12.15 arasında yine bir çığ geldi. Ve o esnada arama kurtarma yapan hem jandarma, hem UMKE, hem itfaiye hem de gönüllü koruculardan müteşekkil çığ ile karşı karşıya kaldık. Biz alana ancak telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü bu yer, iletişim açısından da çok zor. Ama ilk andan itibaren bir irtibat kurmaya çalıştık.









Şu ana kadar, 3’ü güvenlik korucusu, 3’ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular. 10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu söyleyebiliriz, özellikle çığın altında 10 ile 15 civarında vatandaşımızın olabildiğini değerlendiriyoruz. Yaklaşık 30-35 civarında vatandaşımızı, timlerimizi çıkardık. Onları da hastaneye sevk ettik. İlk olay olduktan bir veya iki dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşıp bilgileri not olarak ilettik. Zannediyorum konuşmadaydı, Cumhurbaşkanımız talimat verdi tüm ekiplerimizle arama kurtarma timlerimizin çalışmalara devam etmesi yönünde."





Bahçesaray Belediye Başkanı: Büyük bir sis var, hava şartları kötü

Öte yandan, NTV yayınına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise şu ifadeleri kullandı:

İkinci çığda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, onların cenazesine ulaşıldı. 20 kişinin de çığ altında olduğunu tahmin ediyoruz ama net bir bilgi değil. Çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Devletin birçok kademesi orada, çok planlı şekilde çalışma var. Sayın Valimiz, Jandarmamız, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, UMKE, AFAD orada. Büyük bir sis var, hava şartları kötü.

İçişleri Bakanlığı: 30 vatandaş kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır.

Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir.









Van Valisi Bilmez'den açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu. Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti ve "Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığın altından çıktı." dedi.

"Çok kişinin altında olduğunu söyleyebiliriz"

Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan AA muhabiri Emre Ilıkan, NTV yayınında şunları aktardı:

"Bölgedeki gelişmeleri takip ederken 5 dakika süreyle bölgeden çıktık ve çığ düştü. Arama kurtarma ekipleri, 112, AFAD, güvenlik korucuları, köylüler, iki kişiye ulaşmaya çalışırken onların üzerine çığ düştü. Çığ altında kalanlarını sayısını tam olarak vermemiz imkansız ama çok kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede kar ve fırtına etkili. Ekipler diğer çalışmalarını yürütüyor ve çığ altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Fırtına zaman zaman etkili oluyor."









AA muhabiri İbrahim Yakut şu açıklamalarda bulundu:

Ekiplerin sağlık durumu hakkında şuan bir bilgi yok. Ekipteki bazı kişilerin kendi imkanlarıyla çığ altından çıktığı yönünde bir bilgi var. Sayı net değil. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de yönlendirildi. Çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da dünden beri ekiplere destek veriyordu. İletişim anlamında da, net bilgi almada bir sıkıntı yaşanıyor.









Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan çığ altında kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.