Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.

AA



