Türkiye Van'da dolu sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'da dolu sürprizi! Her yer beyaza büründü

Türkiye

Van'da dolu sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 23:15 Son Güncelleme:
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Dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.

AA

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