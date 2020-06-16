Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs-11 Haziran 2020 tarihleri arasında corona virüs vaka sayıları 1000'in altında gerçekleşmesine rağmen 13, 14 ve 15 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1459, 1562 ve 1592 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir eğilim olduğunu gösteriyor. Bir ilde karantina kurallarının hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Validen korkutan açıklama ise biraz önce geldi: Corona virüs sokaklarımızda...

Önceki gün Sağlık Bakanı Koca'nın 'hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek uyardığı corona virüs vaka sayısı bin 500 bandının üzerinde durmaya devam ediyor.

Van'da vaka patlaması yaşanıyor

Van'da corona virüs tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Kentte vaka sayısının artması endişe yaratırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, "Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.

Vaka sayısı 600'ü buldu

Kentte Corona virüse karşı yeni normalleşme süreçlerinde alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artık yaşandı. Diğer illerden gelip, 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe kuralının da hiçe sayılması nedeniyle Van'da salgına yakalanan kişi sayısı 600'ü buldu.

Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Van'da, 18 bin kişinin karantinada tutulduğu bildirildi. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da sağlık ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, kentte yaşanan vaka artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İkinci dalgayı ilimizde yaşamaya başladık diye değerlendiriyoruz "

İliklerden, sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi süresince üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Van ili olarak bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Maalesef, daha öncelerde de Bilim Kurulu'nun uyardığı şekilde oluşabilecek ikinci dalgaları artık 'ilimizde yaşamaya başladık' diye değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ve kentteki diğer kurumların çalışmalarının dışında en önemli nokta, vatandaşların kendi sosyal izolasyon kuralına uymaları, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hasta, ev ziyaretleri ile toplu merasimlere katılmamaları gerektiğini uzun süredir söylemekteydik. Maalesef, Van'da son bir haftada vaka sayılarında ciddi artışlar yaşamaya başladık. Bunu da hem ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla olması, şehirleşme oranının belli noktalarda, lokalize olmuş olması, aynı zamanda da sosyal izolasyon kuralına uyulmadığına bağlıyoruz."

"Van ikinci büyük dalgayı yaşayacak"

Dr. Öğretim üyesi Ümit Haluk İliklerden, cenaze merasimlerinde erken kalkanın yadırgandığı bir toplumda yaşadıklarını da belirterek, "Ama bunlar pandemi sürecinde kesinlikle bizi kötü yönde etkileyecektir. Gönül bağımız her şeyden önemlidir. Pandemi sürecinde lütfen sosyal mesafeye ve izolasyon kuralına dikkat edelim.

Yoksa Van’ımızda çok ciddi hasta sayıları görmek üzereyiz. Şu an hastanemizde Covid-19 için ayırdığımız alanların birçoğu dolmak üzere. Daha farklı, daha fazla alanlar açmak istemiyoruz. Buna tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini ehemmiyetle rica ediyoruz. Hastanemizde şu anda 30'a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Koca yeni yasağı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkati çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.



