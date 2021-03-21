Türkiye Van’daki nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Bir anda parladı

Van’daki nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Bir anda parladı

Türkiye

Van’daki nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Bir anda parladı

Van'da nevruz, HDP'nin organize ettiği etkinlikle kutlandı. Kutlamaya gelenler, polis ekiplerince arama noktalarından geçirildikten sonra ateşleri ölçüldü, üst araması yapıldı. Alanda toplanan binlerce kişi müzikler eşiliğinde halay çekti, nevruz ateşinin yakılması sırasında 1'i kadın 2 kişi yanma tehlikesi atlattı.

21 Mart 2021, Pazar 15:52 Son Güncelleme:
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Van Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, ateşleri ölçülüp, üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri ile binlerce kişi katıldı. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü. Kutlamalara katılanlar sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde halay çekti. Görevliler, kutlamaya katılanlara sık sık maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. 



Kutlamalar saat 15.00'te sona ererken, polis dağılım sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı, etkinlik sırasında da helikopterler güvenlik için bölgenin üzerinden uçtu.

NEVRUZ ATEŞİ YAKARKEN YANIYORLARDI

Alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı. 

İki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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