VAPUR DUMANI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Vapur dumanı çiçeğini yetiştirmek için toprağının gevşek bir yapıya sahip olmasına dikkat etmeniz gerekir. Vapur çiçeğinin bakımı ve sulanması için şu uygulamanız gereken yöntemler ise;

Gevşek toprakta rahatlıkla yetişen Vapur dumanı çiçeği, mart ayında saksıya yerleştirildikten sonra, bol miktarda sulanmalıdır.

Haziran ayında filizlenmeye başladığı zaman, haftada 3 ya da 4 kez sulanması gerekir.

Vapur dumanı çiçeğinin toprağının bir miktar kireçli olmasında sakınca bulunmaz.

Toprağının gevşek olmasına dikkat ederseniz, vapur dumanı rahatlıkla kısa zaman içimde büyüme gösterir.

Şubat aylarına doğru havaların soğuması sonucunda çiçek zarar görebilir. Soğuk aylarda çiçeğinizi evde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Çünkü bu çiçek, soğuğa karşı dayanıklı değildir.

Çiçeklerin büyüme ve gelişme göstermeleri beklenmemelidir. Her çiçek gibi yaz aylarının yüksek sıcaklığına dayanamayan çiçekleri susuz bırakmamak gerekir.

Vapur dumanı çiçeği, iki günde bir sulama isteyen bir bitkidir Bu nedenden dolayı, yaz sıcaklığında düzenli olarak kontrol ederek, toprağının kurumamasına dikkat etmek gerekir. Güneşi çok sevdiği için, güneşli ve sıcak yerlere koyarsanız, kısa zaman içinde büyüme gösterir. Genellikle, çoğu çiçek direk güneşe maruz kaldığı zaman zarar görürken, Vapur dumanı çiçeği, hızlı bir şekilde büyür.

VAPUR DUMANI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Vapur dumanı çiçeği, sivrisinekleri kaçıran kumarin salgılar. Bu nedenle de sivrisinek savar olarak da kullanılır.

Ayçiçek, ageratum çiçeği, enginar ve karahindiba ile akrabadır.

Vapur dumanı çiçeği, güneşli ve bol ışık alan bölgeleri sever.

VAPUR DUMANI ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Vapur dumanı çiçeği, tek yıllık otsu bitkidir. Yuvarlak kesitli, yeşil renkli gövdesi, çok dallı, kalp şeklindeki ve kenarları dişli yeşil yaprakları bulunur. İlkbaharın sonlarına kadar; salkımlar halinde bol miktarda açan ufak mor, mavi, beyaz ve pembe renklerde çiçekleri vardır.