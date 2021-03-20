Varis çorabı varisi yok eder mi?





Varis çorabı varisi yok ediyor mu?





Hayır ama varislerin yol açabileceği ağrı, yorgunluk, gece krampları gibi şikayetleri azaltabiliyor ya da geçirebiliyor. Varisin yok edilmesi için iki tedavi yöntemi var. Ameliyat ve ameliyatsız varis tedavi yöntemleri (damar içi lazer, radyofrekans, yapışkan gibi).





Büyük varisler nasıl tedavi ediliyor?





Öncelikle büyük varisi oluşturan ana damardaki kapak yetersizliğinin giderilmesi gerekiyor. Bunun da yolu o damarı iptal etmekten geçiyor. Bu amaçla dünyada en sık kullanılan yöntemler, toplardamar içinden yapılan ameliyatsız tedavilerdir. Lazer, radyofrekans ve yapışkan tedavisini bunlar arasında sayabiliriz. Ana damar sorunu çözüldükten sonra aynı seansta ya da daha sonra genellikle köpük tedavisi yapılarak gözle görünen varisler de gideriliyor.





Lazer tedavisi nedir?





İki tür lazer tedavisinden söz edebiliriz. Büyük varisler safen toplardamarda ortaya çıkıyor. Eskiden ameliyatla dışarı çıkarılan bu damarlar artık lazer yardımıyla damar içinden girilerek kapatılıyor. Lazer, damarı ısı etkisiyle kapattığı için damarın çıkarılması gerekmiyor. Bir de cilt dışından kılcal varisler için yapılan kozmetik amaçlı lazer var. Bunlar da hastanın ihtiyacına göre seanslar halinde uygulanıyor.





Radyofrekans tedavisinde ne yapılıyor?





Lazer tedavisine çok benziyor. Bu da ısı ile çalışan termal bir tedavi. Ana damarın kapatılması için kullanılıyor. Bu büyük damara lazer yerine bir radyofrekans kateteri ile giriliyor ve damar içeriden kapatılıyor. Lazer gibi çok etkilidir.





Buhar tedavisinin farkı nedir?





Buhar tedavisi de lazer ve radyofrekansa çok benziyor ancak çok seyrek kullanılıyor. Ana damar (safen toplardamarı) tedavisinde tercih ediliyor. Damar içine ince bir kateterle giriliyor, damar içine buhar enjekte ediliyor ve damar kapatılıyor.





Yapışkan tedavisi etkili mi?





Yapışkan yeni tedavilerden biri. Adından da anlaşıldığı gibi damarı içeriden yapıştırma etkisiyle kapatıyor.Isı kullanılmıyor. Bu tedavinindeson dereceetkili olduğunu söyleyebiliriz.





Köpük tedavisi ana damar tedavisinde kullanılır mı?





Hayır. Ama görünen varislerin tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Skleroterapi damar içinde ince bir iğne ile kimyasal olarak damarın içi duvarını tahrip ederek kapanmasını sağlayan bir ilaç verilerek varisli damarın yok edilmesidir. Kısaca köpük tedavisi olarak biliniyor. Son derece kolay ve etkili bir yöntemdir. Ancak tüm varis tedavisinde kullanılmıyor. Genellikle ana tedavinin yanında yardımcı bir yöntem gibidir. Sadece orta boy yeşil görünümlü varis tedavisinde tek başına etkili oluyor. Köpük ilacı, damara verildikten sonra damar içi duvarında bir reaksiyona yol açarak damarın büzüşmesini ve zamanla yok olmasını sağlıyor.





Tedavi sonrası süreç nasıldır?





Tedavi sonrası2saatsonra evlerinegönderilen hastalarımız genellikle 1günsonra normal hayatlarınadönebilir.Ama bazı kişilerde işlem yaşantıyı 1-2

hafta kısıtlayabilir.





Ameliyat ne zaman gerekli?





Ameliyat çok uzun yıllardan beri kullanılan fakat artık yerini lazer, radyofrekans gibi yöntemlere bırakan bir tedavi seçeneği. Aslında iyi yapıldığında hâlâ oldukça etkili bir yöntem. Iki tür ameliyat yöntemi var. Birincisinde, varise yol açan büyük damar çıkarılıyor. Bu genellikle diz altı ile kasık arasında olan bir damardır. Bu damara safen toplardamarı diyoruz. Ikinci tür ise görünen varislerin çok küçük (1-2 cm uzunluğunda) kesilerle çıkarılmasıdır. Buna da flebektomi olarak adlandırıyoruz. Genellikle iki ameliyat yöntemi bir arada kullanılıyor. Varis tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu şu: Eğer ana damar sorunu varsa ve ana damar çıkarılmadan sadece görünen varisler tedavi edilirse varislerin tekrarlaması kaçınılmazdır. Bu nedenle detaylı bir muayene ve tetkikler ile hastaların iç varislerinin olup olmadığını tespit edilmeli. Tedavi buna göre programlanmalı.

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