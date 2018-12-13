Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı Beşiktaş’ta bir otelde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı öldürerek intihar eden Filiz Aker’in “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı çıkartılan ağabeyi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı