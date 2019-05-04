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  • Vatandaşlar CİMER'e yazdı: Ayşen Gruda’ya hakarete soruşturma!

Vatandaşlar CİMER'e yazdı: Ayşen Gruda’ya hakarete soruşturma!

23 Ocak'ta hayatını kaybeden Ayşen Gruda'ya yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı yönünde CİMER'e bildirilen ihbarlar üzerine İ.A. adlı şüpheli için savcılık harekete geçti

04 Mayıs 2019, Cumartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar CİMER'e yazdı: Ayşen Gruda’ya hakarete soruşturma!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İ.A. adlı şahıs, 23 Ocak'ta hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda hakkında Facebook ve Twitter'da hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.

İ.A., geçen günlerde 24 vatandaş tarafından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ihbar edildi.

CİMER'in ihbarları savcılığa ulaştırması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A. hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık, polise talimat vererek İ.A.'nın mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatını verdi.


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