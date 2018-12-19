Vedat Milor, Twitter'da Barbaros Şansal tarafından engellendiğini yazdı.

“Demin bir tweet’e bakınca gördüm. Barbaros Şansal tarafından engellenmişim. Anlayışla karşılıyorum ama nedenini merak etmedim desem yalan olur” mesajını yazan Milor, “Soğanlı menemene mi kızdı acaba?” diye sordu.

Barbaros Şansal ise "Kontrol ettim engelli görünmüyorsunuz, hatta takip ettiklerim arasındasınız. Ancak yorumları okuyunca epey densiz (ve kullandığım algoritma program sayesinde) tüm takipçileri otomatik engellendi, saygı ve sevgiyle" sözleriyle, Vedat Milor’a yanıt verdi.

'MENEMEN SOĞANLI MI OLUR, SOĞANSIZ MI' ANKETİ

Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı” anketi yapmış, 437 bin kullanıcı oy kullanmıştı.