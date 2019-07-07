Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile anlaşma sağladı.

TWİTTER'DAN AÇIKLADILAR

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı üzerinden Vedat Muriç transferini açıkladı. Muriç ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.