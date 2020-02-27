Vefa Salman, 1965 yılında Yalova’da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirerek iş hayatına atıldı. 1988 yılında, Yalova’da yayınlanan tek günlük gazete olan “Haberci Gazetesi”nde yazı hayatına başladı. Yalova’da yayınlanan ikinci günlük gazete olan “Yalova Gazetesi”nin kurucularından olup, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl yürüttü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olup seçimi yüzde 45.91 ile kazandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Vefa Salman neden görevden alındı?

Görevden alınan Vefa Salman ile ilgili İçişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Mülkiye müfettişlerince bu tespitler kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26 Şubat 2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca da Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda bakanlığımızca mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma yürütülüyor olması, Belediye Başkanının belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."





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