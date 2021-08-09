Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yangınlarla mücadelesine yardım eli uzatan İspanya Hava Kuvvetleri’nden Teğmen Pilot Pilar Martin, gönüllerde taht kurdu. Önceki gün yangın söndürmek için 45 sorti yapan ve ağaçlara teğet geçmeyi başaran Martin, “Görev tamam” pozuyla ilgi uyandırmıştı. Martin’in yaklaşık 10 yıl önce öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

Bursa’da bir ailenin yanında kalan Martin, “Birçok arkadaş edindim. Bana Instagram’dan, Facebook’tan burada olduğum için teşekkür ederek desteklerini esirgemeyen herkese minnet duyuyorum” dedi.

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği de Martin’i ‘Sabiha Gökçen fotoğrafı’ paylaşarak övdü. Twitter’da “Kadın pilotlara öncülük eden dünyanın ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen’e saygıyla” notu paylaşıldı.

Pilar Martin, geçen hafta çarşambadan bu yana orman yangınına müdahale için görev alıyor. Martin, 8’i pilot, 22 kişilik iki uçak ekibiyle çalışıyor. Pilotlar bir gün tam çalışıp diğer gün dinleniyor.