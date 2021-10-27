Eğitim & Kariyer Vefalılardan ‘150. yıl’ logo yarışması

Vefalılardan ‘150. yıl’ logo yarışması

Eğitim & Kariyer

Vefalılardan ‘150. yıl’ logo yarışması

İstanbul’da 1872 yılında kurulan Vefa Lisesi, 150. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

27 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Vefalılar Derneği de 150. yıl hazırlıkları kapsamında tüm Vefa kuruluşlarının kullanımına uygun, okulun tarihini ve misyonunu yansıtacak özgün bir ‘150. Yıl’ logosu seçmek üzere yarışma düzenliyor. Herkese açık olan yarışmaya, son katılım tarihi 29 Kasım. Yarışmanın sonuçları, 9 Aralık’ta açıklanacak. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.

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