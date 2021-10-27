Vefalılardan ‘150. yıl’ logo yarışması

Vefalılar Derneği de 150. yıl hazırlıkları kapsamında tüm Vefa kuruluşlarının kullanımına uygun, okulun tarihini ve misyonunu yansıtacak özgün bir ‘150. Yıl’ logosu seçmek üzere yarışma düzenliyor. Herkese açık olan yarışmaya, son katılım tarihi 29 Kasım. Yarışmanın sonuçları, 9 Aralık’ta açıklanacak. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.