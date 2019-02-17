Vegan çiftin bebeği açlıktan ölüyordu

Çift, Rastafaryanizm diniyle bağlantılı, süt, süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin tüketimini yasaklayan nazirite yeminini ettikleri için vegan şekilde besleniyor. Patates püresiyle beslenen ve 5 aylık olmasına rağmen 3.9 kg olan bebeğin hareketlerinin yavaş olduğu, ağlamadığı, kaburgalarının görünür şekilde olduğu belirtiliyor. Bulunduğunda açlıktan ölmek üzere olan bebeğin sağlığının iyi olduğu ve yavaş yavaş kilo almaya başladığı açıklandı.