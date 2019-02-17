Vegan çiftin bebeği açlıktan ölüyordu

ABD’nin Florida eyaletinde 20 yaşındaki Julia French ve 31 yaşındaki Robert Buskey, 5 aylık bebeklerinin doğduğundan beri sadece 450 gram alması nedeniyle ihmal suçuyla yargılanıyor

17 Şubat 2019, Pazar 09:17 Son Güncelleme:
A A
Vegan çiftin bebeği açlıktan ölüyordu

Çift, Rastafaryanizm diniyle bağlantılı, süt, süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin tüketimini yasaklayan nazirite yeminini ettikleri için vegan şekilde besleniyor. Patates püresiyle beslenen ve 5 aylık olmasına rağmen 3.9 kg olan bebeğin hareketlerinin yavaş olduğu, ağlamadığı, kaburgalarının görünür şekilde olduğu belirtiliyor. Bulunduğunda açlıktan ölmek üzere olan bebeğin sağlığının iyi olduğu ve yavaş yavaş kilo almaya başladığı açıklandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.