Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, İngiliz Kraliyet ailesine katıldığı günden beri ülkenin muhafazakar medyasının hedefinde.

İngiliz olmaması, oyunculuktan gelmesi, ikinci evliliğini yapması ve annesinin siyahi olması nedeniyle kraliyet severlerin kabullenemediği Sussex Düşesi Meghan’ın attığı her adım sert biçimde eleştiriliyor.

Prens Harry ve Düşes Meghan, karalayıcı haberleri yayınlayan gazetelere dava açarken, 5 aylık bir bebekleri bulunan çifte destek geldi.

İngiliz Meclisi’ndeki farklı partilerden 71 kadın milletvekili, Meghan’a yönelik haberleri eleştirdi.

Milletvekili Holly Lynch’in öncülüğünde Meghan’a ithafen yayınlanan açık mektupta; şu ifadeler yer aldı:

“Biz farklı politik görüşlerden kadın milletvekilleri olarak; kişiliğinize, ailenize yönelik rahatsız edici ve yanlış haberlere karşı sizinle birlikte olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. İftiralarla mahremiyetinizin ihlal edildiğini görmekteyiz. Bunlar ancak tarihe gömülmüş sömürgeci anlayışın bir ürünü olarak açıklanabilir. Sizin yanınızdayız.”





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