Velilere uyarı

Prof. Dr. Bengi Semerci'nin uyarıları:

Karne her ne kadar çocuğa verilse de aslında dönemin başarı değerlendirmesi sadece çocuk için yapılmaz. Okul, öğretmen ve ailenin o dönem gösterdikleri başarı, çaba ve destek gelen karneye yansır.

Ders notları her zaman zekanın, yaşam becerisinin hatta gösterilen çabanın bir göstergesi olmaz. Çünkü not sonuca verilen değerdir. Oysa değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi gereken şey başarı için gösterilen çaba ve kullanılan yollar olmalı. Hediye vaat etmeyin Karnede iyi not için önceden hediye vaat etmek doğru bir tutum değil. Çocuğun öğrenmeyi değil, not almayı hedeflemesine neden olur ki öğrenmeden not almak mümkün.

Ya da ailenin istediği notları zaten alamayacağı dolayısıyla hediyeye ulaşamayacağını düşünen çocuklar dersleri iyice umursamaz hale de gelebilirler. En iyi hediye notlar için değil yarıyıl boyunca gösterdiği çaba için söylenecek içten bir aferin ve tatil süresince çocukla geçirilecek keyifli zamandır.

Ceza vermek doğru değil

Kötü karne için ceza vermek hem haksızlık olur, hem de çocuğun motivasyonunu iyice azaltır. Kimi zaman ceza korkusuyla evden kaçma, kendine zarar verme davranışlarına da neden olabilir. Ama hiç tepki göstermemek ya da kötü karneye ödül vermek de doğru değildir.

Unutmayın ki umursamaz davransa da suçu başkalarına atsa da, belli etmese de çocuğunuz üzgündür ve sizi hayal kırıklığına uğrattığının farkındadır. O zaman kötü karne geldiğinde, bundan hoşlanmadığınızı belirtmeniz ve hep birlikte daha iyi nasıl olur konusunda çözüm aramanız doğru olacak.