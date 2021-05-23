" Venezuela nerede, Venezuela'nın başkenti neresidir? " soruları merak konusu oldu. Venezuela'nın resmi adı Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti (República Bolivariana de Venezuela)'dir.

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Güney Amerika'da yer alan bir ülkedir. Yani Venezuela Amerika Kıtası’nda yer almaktadır. Venezuela’nın resmi dili İspanyolcadır. Öte yandan ülkenin resmi adı ise İspanyolca República Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti anlamına gelir.

Kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya ile çevrilidir.

VENEZUELA BAŞKENTİ NERESİ?

Ülkenin başkenti Caracas'tır.

Güney Amerika'nın kuzeyinde, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında, Kolombiya ile Guyana arasında yer alır. 8 00 Kuzey enlemi, 66 00 Batı boylamında, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler ile sınırlı.

Tropikal iklime sahiptir. Kuzeybatıda And Dağları ve Maracaibo ovaları, orta kısımda ovalar, güneydoğuda Guyana dağlık arazisi yer alır.

VENEZUELA NÜFUSU VE PARA BİRİMİ

Venezuela’nın nüfusunun 32 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede geçerli para birimi ise Venezuela bolivarıdır.