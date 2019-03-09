Venezuela'da elektrik kesintisi yeniden başladı

Venezuela'nın başkenti Caracas ve birçok eyalete elektrik verilemiyor

09 Mart 2019, Cumartesi 23:20 Son Güncelleme:
A A
Venezuela'da elektrik kesintisi yeniden başladı

Siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Venezuela'yı son iki gündür karanlıkta.

Yaklaşık 7 saat önce önemli ölçüde giderilen elektrik kesintisi yeniden başladı.

PATLAMA OLDU

Caracas'ın çok büyük bir kısmında ve birçok eyalette sabah yerel saatle 11 civarında elektrikler kesildi.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, ülkenin doğusundaki Guayana eyaletine bağlı Bolivar kentinde bulunan bir elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.