Siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Venezuela'yı son iki gündür karanlıkta.

Yaklaşık 7 saat önce önemli ölçüde giderilen elektrik kesintisi yeniden başladı.

PATLAMA OLDU

Caracas'ın çok büyük bir kısmında ve birçok eyalette sabah yerel saatle 11 civarında elektrikler kesildi.

Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, ülkenin doğusundaki Guayana eyaletine bağlı Bolivar kentinde bulunan bir elektrik dağıtım merkezinde patlama oldu.