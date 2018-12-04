Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

VENEZUELA'DAN TÜRKİYE'YE JEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

MADURO'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Resmi törenin yapıldığı yerde Türk Bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü. Maduro, bayrağı yerden kaldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu günkü ziyaretimle artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.

Venezuela'yı Latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor.

İlişkilerimizi kazan-kazan ilkesi üzerine inşa ettik.

2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor.

Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu.

Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız ettiğini biliyorum.

- Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum.

- FETÖ'nün buradaki 2 okulu kapatıldı.

- Biz kiminle dostluk kuracağımıza, kiminle ticareti ilişki kuracağımıza bir yerlerden icazet alarak mı karar vereceğiz?