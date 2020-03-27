Vertiv, modüler veri merkezleri anlaşmalara başladı

Vertiv’in TIER İçin Hazır PFM modellerini kullanmak, müşteriler için bu sistemlerin bir kez kurulduktan sonra, bu alanda imrenilen TCCF’yi kolay ve hızlı bir şekilde almalarının güvencesi olacak. Vertiv'in TIER İçin Hazır PFM çözümleri, TIE Uyumlu programını 2020 yılında küresel anlamda genişletmek için Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) kullanıma sunuldu.

TIER İçin Hazır ortaklığı, Vertiv’in belirli PFM tasarımlarının Uptime Institute tarafından mühendislik geliştirme sürecinde incelendiği stratejik bir ortaklıktır. Bu inceleme ile küresel bilinirliğe sahip TIER Topoloji Standardının katı gereksinimleri kontrol edilmektedir. TIER İçin Hazır ibaresini taşıyan Vertiv PFM ürünleri, stratejik olarak TIER Sertifikalı dijital altyapıyı kurmak isteyen müşterilerin kullanılabilirlik ve çalışma süresi gereksinimlerini doğrudan destekler. Vertiv, ortaklık uygulamasının bir parçası olarak SmartMod™ PFM altyapısı için 10 kabinet ve 80 kW BT yüküne kadar Uptime Insitute TIER İçin Hazır III tasarım incelemesini tamamlamıştır. TIER İçin Hazır ibareli SmartMod çözümlerinin kullanıldığı tesisler, Uptime Institute TCCF sertifikasını hızlı ve kolay bir şekilde alabilirler.

PFM yaklaşımı, yeni veri merkezi beyaz alanında geleneksel olarak kurulan veri merkezlerine göre daha az yerinde kurulum gereksinimi için çevik ve verimli bir yol sunar. PFM kurulumları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde geleneksel bir kurulum sürecinin engelleri olmadan ve gelişmiş sistem entegrasyonu, test ve görevlendirme ile sınır bilişim dahil olmak üzere hızlı bir şekilde yeni kapasite oluşturmanın bir yolu olarak büyük ilgi görmektedir. 451 Research analistlerine göre, PFM veri merkezleri pazarının 5 yıl bileşik büyüme oranının (CAGR) 2021’e kadar yüzde 14,4 olması ve 4,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Uptime Institute TIER Topoloji Standardı, veri merkezi güvenilirliği ve dayanıklılığı için sektörel bir standart haline gelmiştir ve müşterilerin TIER Sertifikalı veri merkezlerinde, tam şebeke gücü arızası da dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma koşullarında tanımlanabilir ve öngörülebilir bir performans elde edeceklerinin garantisini verir. Uptime Institute, PFM tedarikçilerinin dünya çapında binlerce TIER Sertifikalı veri merkezinde hâlihazırda elde edilen güvenilirlik ve dayanıklılık seviyelerine ulaşabilecek çözümler sunabilmesi için TIER İçin Hazır tasarım inceleme programını başlattı. TIER İçin Hazır programı, her veri merkezi kurulumu için yapılması gereken mühendislik inceleme süresini azaltıyor ve TCCF elde etme sürecini kolaylaştırıyor. TIER İçin Hazır PFM çözümü olan Vertiv SmartMod 80kW, zaman ve kurulum inceleme maliyetlerinde tüketiciye aktarılabilecek bir tasarruf sağlar.

Vertiv SmartMod altyapısı, kendi kendine yetebilen, kolayca yapılandırılabilen ve siparişe hazır bir PFM ürün serisidir ve yeni veri merkezi boşluğunun hızla doldurulabilmesini sağlar. Bu 'Tak ve Çalıştır' yaklaşımı, sadece başlangıç ve devreye alma süresini haftalar veya aylar ölçeğinden birkaç güne düşürmekle kalmaz. Ayrıca, bileşenler önceden entegre edildiğinden ve saha dışında önceden test edildiğinden, kalite sorunlarını azaltma avantajı sunar. Ön mühendisliği yapılmış entegre tasarım, SmartMod'un sonradan yapılabilecek tesis içi değişikli ihtiyacını azaltarak müşteriler için maliyet netliği de sağlar.