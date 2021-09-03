VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları ve tarihleri
VGM burs başvuruları, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru şartları ve tarihleri…
03 Eylül 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor. Belirli şartları taşıyan öğrencilere verilecek VGM bursu başvuruları ise www.vgm.gov.tr internet adresinden yapılıyor. İşte, 2021-2022 eğitim öğretim yılında VGM bursu hakkında merak edilen detaylar…
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 yılı VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz kurumdan bir açıklama yapılmadı.
VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursunun 2021-2022 eğitim yılında ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmişti.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuruları belirlenen tarihler aralığında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresinden yapılıyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Diğer yandan;
- Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler,
- Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler,
- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler,
- Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerin,
- Okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrenciler,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
- Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamamaktadır.
- Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.