Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor. Belirli şartları taşıyan öğrencilere verilecek VGM bursu başvuruları ise www.vgm.gov.tr internet adresinden yapılıyor. İşte, 2021-2022 eğitim öğretim yılında VGM bursu hakkında merak edilen detaylar…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 yılı VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz kurumdan bir açıklama yapılmadı.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursunun 2021-2022 eğitim yılında ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz yıl ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmişti.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları belirlenen tarihler aralığında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi olan www.vgm.gov.tr adresinden yapılıyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Diğer yandan;